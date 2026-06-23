Месси прокомментировал бомбардирский рекорд на чемпионатах мирах

«Я был зол из-за пенальти, потому что промахнулся, и мой удар был ужасным, но, к счастью, нам удалось переломить ход игры и выйти вперед, — сказал Месси. — Все произошло поистине захватывающе. У меня был пенальти, который мог увеличить количество голов, но если бы я его реализовал, то, возможно, не забил бы два других мяча. Я доволен результатом, а также игрой и стараниями команды».