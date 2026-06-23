Месси прокомментировал бомбардирский рекорд на чемпионатах мирах

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Нападающий Лионель Месси прежде всего рад выходу сборной Аргентины в следующую стадию чемпионата мира по футболу, а не своему бомбардирскому рекорду в рамках турнира. Комментарий игрока приводит газета Ole.
Ранее ТАСС сообщал, что Месси превзошел немца Мирослава Клозе и стал рекордсменом по числу голов на мировых первенствах.
«Я был зол из-за пенальти, потому что промахнулся, и мой удар был ужасным, но, к счастью, нам удалось переломить ход игры и выйти вперед, — сказал Месси. — Все произошло поистине захватывающе. У меня был пенальти, который мог увеличить количество голов, но если бы я его реализовал, то, возможно, не забил бы два других мяча. Я доволен результатом, а также игрой и стараниями команды».
«Мы знали, что выиграть матч будет непросто, никто ничего не отдает просто так, нам было трудно контролировать мяч на протяжении длительных атак. Это была напряженная, упорная игра, временами нам это удавалось, но главное — это выход в следующий раунд», — добавил он.
Месси не смог выделить лучший гол из забитых на чемпионатах мира. «Я устал, у меня мало сил, и мне трудно думать, — ответил он. — Вся эта команда, когда собирается вместе, получает удовольствие от общения, от соревнований, от повседневной жизни. Нам также нравятся люди, радость, мы стараемся поддерживать эту динамику и гармонию, мы полны энтузиазма. Но идем шаг за шагом, это долгий путь, это сложно».
Сборная Аргентины, которая является действующим победителем чемпионата мира, вышла в плей-офф по итогам матча против команды Австрии (2:0). Ее соперник в 1/16 финала станет известен позднее.