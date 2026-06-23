Дождливая погода вернётся в Хабаровский край 23 июня

В Хабаровском крае во вторник, 23 июня, погода останется тёплой на юге и заметно прохладнее у побережья. В отдельных городах возможны кратковременные дожди, следует из данных погодных сервисов.
В Хабаровске днём воздух прогреется примерно до +24 градусов. В первой половине дня существенных осадков не ожидается, а к вечеру возможен небольшой дождь.
В Комсомольске-на-Амуре будет около +21… +23 градусов. В течение дня местами пройдут дожди, при этом сильного ветра синоптики не прогнозируют.
Теплее всего будет в южных районах края. В Бикине столбики термометров поднимутся до +25… +27 градусов, в Вяземском ожидается около +25 градусов; погода там сохранится летней, с переменной облачностью.
На побережье и севере края день будет прохладнее. В Советской Гавани ожидается около +14… +16 градусов и дождь, в Николаевске-на-Амуре — до +20… +21 градуса с осадками ближе к вечеру, в Охотске — около +10… +11 градусов и облачная погода.