Дождливая погода вернётся в Хабаровский край 23 июня

На побережье и севере края день будет прохладнее. В Советской Гавани ожидается около +14… +16 градусов и дождь, в Николаевске-на-Амуре — до +20… +21 градуса с осадками ближе к вечеру, в Охотске — около +10… +11 градусов и облачная погода.