Что нужно и нельзя делать в Тимофеев день 23 июня 2026 года

Не оскверняйте землю-кормилицу. Плевок на землю в Тимофеев день — страшный грех, который, по поверьям, может привести к неурожаю и голоду на весь следующий год. Земля требует особого уважения, особенно в день знамений. Не давайте взаймы зерно и деньги. Считается, что отданное в долг 23 июня никогда не вернётся, а в доме надолго поселится нужда. Особенно строго запрещено одалживать зерно — это прямой путь к пустым закромам. Не оставайтесь в одиночестве. Наши предки верили: если провести Тимофеев день в полном одиночестве, весь год пройдёт в тоске и печали. Обязательно нужно либо пойти в гости, либо пригласить гостей к себе — и обязательно чётное количество, чтобы не навлечь разлад. Почему вы не замужем? 9 жестких и неприятных истинНе берите в руки зеркало без нужды. Считалось, что в этот день в зеркалах скрывается нечистая сила. Если зеркало разобьётся — счастья не видать целый год, а беды посыплются одна за другой. 7 вещей, из-за которых уходит удачаНе заглядывайте в чужие окна. По примете, так можно «перенять» чужие беды, болезни и неудачи, притащив их в собственный дом. Также не стоит держать свои окна нараспашку — вместе с воздухом из дома может улететь удача. Почему женщина изменяетНе выносите мусор. Сор, вынесенный из дома 23 июня, уносит с собой благополучие и провоцирует семейные ссоры. Почему у меня ничего не получаетсяНе оставляйте ложку на столе после еды. Эта, казалось бы, мелочь может стать причиной голода и нужды в доме в будущем году. Не играйте свадьбу и не делайте помолвку. Союз, заключённый в этот день, по поверьям, окажется недолговечным и принесёт разочарование. Как распознать нарцисса в начале отношений: 7 явных признаковНе злитесь и не жадничайте. Гнев в Тимофеев день отпугивает удачу и привлекает денежные трудности. Жадность же, особенно отказ нуждающимся в еде или помощи, может обернуться долговой ямой и проблемами со здоровьем. Словесный садизм: 10 фраз, которые нельзя говорить даже в шуткуНе отправляйтесь в дальнюю дорогу. Поездки 23 июня считались опасными — в пути можно стать жертвой разбойников или хищников, а неприятности будут преследовать путника. Не принимайте важные решения и не стройте планов на будущее. Считалось, что задуманное в этот день не сбудется, а ошибка, совершённая 23 июня, аукнется ещё долго. Не трогайте родинки. Народное поверье гласит, что это может навлечь беду на близких людей. Не обманывайте и не хитрите. Ложь в этот день может обернуться серьёзными проблемами со здоровьем. Микровыражения лица: как за 10 секунд понять, что партнер врет вам о своей «прошлой жизни».