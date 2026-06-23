Ветеринар объяснила, почему ежей нельзя брать в руки

По ее словам, главная опасность — не в самих ежах, а в том, кого продают под этим названием. Чаще это дикие животные, отловленные в лесу. Они полны глистов и являются ходячим инкубатором для блох и клещей, в том числе переносчиков энцефалита и боррелиоза.