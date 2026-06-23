Книжные раритеты из Ленинки попали в военный переплет. Как эвакуировали главную библиотеку страны

1. Яковлев Н. Когда же будет открыта публичная историческая библиотека? // Правда. 1938. 30.07. С. 4.2. История Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина за 100 лет. М., 1962. С. 129.3. Клевенская В. В. Этот день мы приближали, как могли // О библиотеке, о времени, о себе. Воспоминания сотрудников Российской государственной библиотеки. М., 2003. С. 241.4. Каменецкая К. Р. Книги в эвакуации // Библиотечный журнал. 1944. № 3. С. 47..5. Архив РГБ. Оп. 191б. Д. 2. Л. 7.6. История Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина за 100 лет. С. 129.7. Архив РГБ. Оп. 191 б. Д. 2.. Л. 59.8. Там же. Л. 66.9. Каменецкий Ф. М. Указ. соч.10. Там же.11. Там же. С. 234.12. Каменецкая К. Р. Указ. соч. С. 52, 55.13. Каменецкий Ф. М. Указ. соч. С. 235−236; Клевенская В. В. Этот день мы приближали, как могли. С. 238.