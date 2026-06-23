Книжные раритеты из Ленинки попали в военный переплет. Как эвакуировали главную библиотеку страны

Уже в июне 1941 г., почти сразу после начала Великой Отечественной, было решено эвакуировать из Москвы Государственную библиотеку СССР им. В. И. Ленина (ГБЛ). Задача с учетом объемов библиотечного собрания беспримерная по своей сложности. О том, как это происходило, рассказывают архивные документы и свидетельства участников.
Подготовка к эвакуации.
Одной из ключевых фигур при эвакуации книжных фондов из Москвы был директор библиотеки Николай Никифорович Яковлев (1898−1970). Он был по образованию историком. До назначения на пост руководителя Ленинки в 1939 году возглавлял Государственную публичную историческую библиотеку, где в полной мере проявил себя как отличный, принципиальный организатор библиотечного дела. Причем не оглядывался на чины, не раз смело критиковал в прессе самого наркома просвещения РСФСР В. П. Потемкина1.
Н. Н. Яковлев (1898−1970).
Определяющими в вопросах эвакуации стали два постановления ЦК ВКП (б) и СНК СССР от 24 июня 1941 г. «О создании Совета по эвакуации» и 27 июня того же года «О порядке вывоза и размещения людских коллективов и ценного имущества». Решение об эвакуации библиотеки, вероятно, тогда и было принято. Регулярные бомбардировки Москвы и стремительное продвижение войск противника к столице не оставляли выбора.
Еще до эвакуации правительство распорядилось переместить часть наиболее ценных фондов в недостроенное книжное хранилище, на его нижние этажи, которые в случае налета вражеской авиации смогли бы уберечь ценные книги. Небольшой командой библиотечных работников, состоявшей в основном из женщин, в короткие сроки удалось перенести вручную предназначенные для переезда фонды. За смену в новое хранилище перетаскивалось до 600 ящиков с книгами (при норме в 350), а в отдельные смены — до 9002.
Библиотекари помимо выполнения своих прямых обязанностей работали в госпиталях, были мобилизованы на строительство оборонительных сооружений и лесозаготовки. Вот что об этом вспоминала сотрудница библиотеки В. В. Клевенская:
«В госпитале N 5005 была организована неплохая библиотека с передвижным фондом, сотрудники читали раненым вслух. На моем попечении в госпитале N 5005 был 19-летний юноша Шурик. Горько, что мне пришлось вскоре написать его родным весть о его кончине»3.
Первая партия — по Волге в Бор.
Эвакуация осуществлялась частями в два этапа. В первую очередь спасению подлежали наиболее ценные старопечатные издания и материалы отдела рукописей. 28 июля в Южном порту все они в мешках и ящиках были погружены на баржу и отправлены в город Бор, расположенный на левом берегу Волги рядом с Горьким. Отправкой руководил старый большевик Николай Осипович Кучменко, возглавлявший отдел редких книг.
По воспоминаниям директора филиала в Боре К. Р. Каменецкой через 11 дней плавания, во время которого было «немало тревожных минут» (не раз случались налеты вражеской авиации), груз Ленинки вместе с фондами нескольких других библиотек и музеев Москвы прибыл к месту назначения4.
Среди вывезенных книг были два экземпляра «Путешествия из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева 1790 г. (первое издание было почти полностью уничтожено и в дальнейшем произведение запрещено к печати); томик сочинений Г. Р. Державина 1799 г. с его дарственной надписью жене; коллекция первых изданий Джордано Бруно XVI в., в том числе с его автографом.
Штаб противовоздушной обороны библиотеки. Н. Н. Яковлев — в центре. 1940-е гг.
Согласно «Справке о количестве книг и периодики, эвакуированных в 1-ю очередь и подготовленных к эвакуации во 2-ю очередь на 28/XI 41 г.», подписанной директором библиотеки, было вывезено 147 294 единицы хранения. Из них 50 000 относились к фондам отдела редких книг и 55 000 — отдела рукописей, 10 000 — к отделу спецхрана5.
Вторая — в Молотов.
28 октября 1941 года Совет по эвакуации СНК СССР принял решение о перемещении книжных и архивных фондов в город Молотов (ныне — Пермь)6. Это стало вторым этапом эвакуации книжных и архивных фондов Ленинской библиотеки из Москвы. К 28 ноября к переезду было подготовлено 789 552 единицы хранения.
Сведения о книгах и периодических изданиях, подготовленных к эвакуации. 1941 г.
Вопросы, связанные с эвакуацией, стояли настолько остро, что директор ГБЛ Н. Н. Яковлев, нарушив привычную субординацию, напрямую обратился с письмом к секретарю ЦК ВКП (б) А. С. Щербакову и заместителю председателя Совета народных комиссаров РСФСР А. И. Уткину. Он без обиняков писал: «В течение 15−16 октября не только выехало все руководство Наркомпроса, но и уехал весь аппарат, включая секретарей. В течение 7 дней Наркоматом “управлял” какой-то малограмотный завхоз… Это подлинно паническое бегство всех, кто только хотел бежать». И далее он писал о трусости и бездействии наркома и руководства наркомата7.
Помимо необходимости в крайне сжатые сроки отсортировать, упаковать и подготовить к отправке книжные и архивные фонды руководству библиотеки приходилось искать транспорт (вагоны, машины…), огромное количество брезента, чтобы укрывать фонды от дождя и снега8.
К тому же параллельно нужно было решать проблемы перебазирования филиала из Бора в тот же Молотов. В Боре книгохранилище располагалось в деревянной застройке, а при участившихся бомбежках это грозило бедой. К марту 1942 г. филиал вместе с сотрудниками переехал и воссоединился с основными фондами.
Зенитный расчет на крыше библиотеки.
Сын Каменецкой вспоминал о том, как книги и сопровождавшие их сотрудники добирались до Молотова: «Пришел приказ о новой эвакуации в город Молотов. На этот раз погрузились в двенадцать вагонов, в одном из которых на двухъярусных нарах поместились все сопровождающие и их семьи. Ехали почти месяц, подолгу стояли на разъездах, чтобы пропустить военные эшелоны с людьми и техникой…»9.
Ордена за самоотверженность.
Жизнь и работа в эвакуации — дело непростое, особенно в условиях сурового Пермского края. Необходимо было не просто разместить и сохранить книжные и архивные фонды, но и наладить работу филиала, в том числе выдачу книг и библиографическую работу. А еще библиотекарям часто приходилось чистить трамвайные пути от снега, так как книги от железнодорожной станции к областной библиотеке перевозились на трамвайных платформах10. Основные фонды разместились в Молотовской областной библиотеке, сотрудники которой активно помогали приезжим коллегам.
Упаковка фондов для эвакуации.
Нелегким был и быт. Не сразу удалось найти жилье — все делалось за счет «уплотнения» местных жителей. Даже семья заведующей Каменецкой с маленькими детьми обосновалась в крохотной комнате в рабочем поселке Мотовилиха11.
Самоотверженные библиотекари Ленинки «глубоко верили в победу над врагом и знали, что вместе с этой победой приближается и час возвращения фондов в Москву»12. Так и случилось. Их труд был высоко оценен Родиной — 58 сотрудников получили ордена и медали. Среди награжденных ордена Трудового Красного Знамени были вручены директору библиотеки Н. Н. Яковлеву и директору молотовского филиала К. Р. Каменецкой13.
1. Яковлев Н. Когда же будет открыта публичная историческая библиотека? // Правда. 1938. 30.07. С. 4.2. История Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина за 100 лет. М., 1962. С. 129.3. Клевенская В. В. Этот день мы приближали, как могли // О библиотеке, о времени, о себе. Воспоминания сотрудников Российской государственной библиотеки. М., 2003. С. 241.4. Каменецкая К. Р. Книги в эвакуации // Библиотечный журнал. 1944. № 3. С. 47..5. Архив РГБ. Оп. 191б. Д. 2. Л. 7.6. История Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина за 100 лет. С. 129.7. Архив РГБ. Оп. 191 б. Д. 2.. Л. 59.8. Там же. Л. 66.9. Каменецкий Ф. М. Указ. соч.10. Там же.11. Там же. С. 234.12. Каменецкая К. Р. Указ. соч. С. 52, 55.13. Каменецкий Ф. М. Указ. соч. С. 235−236; Клевенская В. В. Этот день мы приближали, как могли. С. 238.