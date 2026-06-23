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Вэнс заявил об открытии Ормузского пролива

Вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что нефть и газ проходят через Ормузский пролив, по его словам, США хотели создать соответствующий механизм.

Источник: Аргументы и факты

Вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что нефть и газ проходят через Ормузский пролив.

«Мы хотели создать механизм, позволяющий держать Ормузский пролив открытым. Он открыт. Можно увидеть, как снижаются цены на газ и нефть, миллионы баррелей нефти и природного газа проходят через Ормузский пролив, и раньше этого не происходило», — сказал он в ходе встречи с представителями средств массовой информации.

Вэнс отметил, что Соединённые Штаты хотели «убедиться, что создали механизм координации, который гарантирует, что США справятся с конфликтами». По его словам, возможные конфликты неизбежны.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносили авиаудары по иранской территории с 28 февраля. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. В мае президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия против Ирана ещё не закончились.

В июне Соединённые Штаты и Иран подтвердили завершение работы над меморандумом, он был подписан дистанционно. Накануне в Бюргенштоке в Швейцарии состоялись переговоры, где США и Иран согласовали дорожную карту по разработке мирного соглашения.

По словам Вэнса, он допускает возможность разморозки активов Ирана в том случае, если Соединённые Штаты будут уверены, что они не пойдут на финансирование терроризма.

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