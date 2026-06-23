Вэнс заявил об открытии Ормузского пролива

«Мы хотели создать механизм, позволяющий держать Ормузский пролив открытым. Он открыт. Можно увидеть, как снижаются цены на газ и нефть, миллионы баррелей нефти и природного газа проходят через Ормузский пролив, и раньше этого не происходило», — сказал он в ходе встречи с представителями средств массовой информации.