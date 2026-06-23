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Права купил, а границу — нет: двое ностальгирующих немцев попались с поддельными документами по дороге в Калининград

Туристы рассказали, где приобретали водительское удостоверение.

Источник: Клопс.ru

На погранпереходе Багратионовск — Безледы задержали 35-летнюю женщину, которая пыталась въехать в Калининградскую область по поддельному водительскому удостоверению. Об этом сообщили в Варминско-Мазурском отделе пограничной стражи Польши. в понедельник, 22 июня.

Туристка, у которой помимо немецкого был ещё и российский паспорт, призналась, что приобрела документы за 1 500 евро в ФРГ.

Аналогичный случай произошёл на автомобильном пункте пропуска Мамоново II — Гжехотки. 38-летний гражданин Германии, рождённый в России, предъявил для проверки поддельные итальянские права.

После того, как путешественники признали свою вину и заплатили штраф в 8 тыс. злотых (159 тыс. рублей), им разрешили въезд в Россию, но только в качестве пассажиров.

В феврале 2026 года на российско-польской границе задержали гражданина Казахстана, который обманул немецкие власти на 100 тыс. евро.

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