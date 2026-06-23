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Курорт в ФРГ запретил вход на пляж отдыхающим без знания немецкого языка

Администрация курортного комплекса в городе Галле (федеральная земля Саксония-Анхальт) запретила пускать на пляж отдыхающих с недостаточным знанием немецкого языка. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство DPA.

Администрация курортного комплекса в городе Галле (федеральная земля Саксония-Анхальт) запретила пускать на пляж отдыхающих с недостаточным знанием немецкого языка. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство DPA.

— Людей, не владеющих немецким языком на достаточном уровне, больше не будут пускать на пляж в Галле, — говорится в сообщении.

Управляющий курортом Маттиас Нобель пояснил, что администрация должна быть уверена в том, что посетители понимают правила поведения на воде и что сотрудники могут обеспечить их безопасность. Поводом для введения меры стал инцидент в минувшие выходные, когда Нобелю пришлось спасать ребенка, оказавшегося в слишком глубоком месте.

С момента введения правила сотрудники уже отказали во входе нескольким посетителям. Решение подверглось критике, но администрация не намерена отказываться от него, говорится в сообщении.

Спрос на внутренний туризм увеличился на 15 процентов год к году, а интерес к странам Азии вырос более чем в два раза. Россияне стали чаще оформлять туристические страховки, однако многие выбирают их только по цене, не вникая в условия покрытия. О том, на чем можно и нельзя экономить при оформлении полиса и как избежать отказа в выплате, рассказала «Вечерняя Москва».