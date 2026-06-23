Ту-160 совершили полёт над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей

Уточняется, что поддержку с воздуха осуществляли экипажи истребителей МиГ-31, принадлежащих Воздушно-космическим силам России. А сам полет проходил исключительно над нейтральными водами в полном соответствии с международным правом. Немногим ранее стратегические ракетоносцы Ту-95 выполнили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями, продолжительность полета составила более 7 часов. Президент РФ Владимир Путин, говоря о возможностях новой ракеты «Сармат», подчеркнул, что она способна преодолевать любые системы противоракетной обороны.