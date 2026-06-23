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Потливость ног может указывать на опасную болезнь: вот что сказала врач

Потливость и шелушение стоп могут говорить о грибке.

Источник: Комсомольская правда

Человек может заразиться онихомикозом (грибком ногтей) и микозом стоп (грибком ступней) просто прогулявшись по пляжу. Об этом aif.ru рассказала врач-дерматовенеролог Марина Леонова.

Специалист назвала признаки развития грибка стопы и ногтей.

«При микозе стоп это в первую очередь шелушение между пальцами, которое может распространиться и на боковые части ступни», — пояснила она.

Кроме того, как отметила врач, нужно обратить внимание и на повышенную потливость ног, а также неприятный запах, которые являются ярко выраженными продуктами деятельности грибков и бактерий. При обнаружении хотя бы одного из перечисленных признаков заболевания надо незамедлительно обратиться к специалисту, который назначит лечение.

360.ru сообщил, что обувь поможет избежать загрязнения, инфекций и ожогов ног. Хождение босиком полезно, если это специальный тренажерный коврик или же морской берег.