Потливость ног может указывать на опасную болезнь: вот что сказала врач

Кроме того, как отметила врач, нужно обратить внимание и на повышенную потливость ног, а также неприятный запах, которые являются ярко выраженными продуктами деятельности грибков и бактерий. При обнаружении хотя бы одного из перечисленных признаков заболевания надо незамедлительно обратиться к специалисту, который назначит лечение.