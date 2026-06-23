В посольстве РФ в Берне показали фильм о первых днях Великой Отечественной войны

БЕРН, 23 июня. /ТАСС/. Посольство России в Швейцарии организовало показ документального фильма Алексея Пиманова «Июнь 41-го. Без грифа секретно», приуроченный ко Дню памяти и скорби. В мероприятии приняли участие порядка 60 человек, передает корреспондент ТАСС.
Помимо дипломатов, соотечественников и представителей швейцарской общественности в зале присутствовал посол Белоруссии в Берне Александр Ганевич. В своей вступительной речи российский посол в Швейцарии Сергей Гармонин напомнил о колоссальных потерях народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны и призвал сохранять память о подвиге поколения победителей. По его словам, война затронула практически каждую семью в бывшем Советском Союзе. «В каждой семье война или унесла кого-то, или кто-то воевал, был ранен, или трудился в годы войны на трудовом фронте. Это касается каждой семьи, каждого гражданина Советского Союза», — подчеркнул Гармонин, предложив присутствующим почтить память погибших минутой молчания.
Посол отметил, что решение показать именно эту картину связано также с памятью о ее создателе. Режиссер и тележурналист Алексей Пиманов скоропостижно скончался в Москве 23 апреля 2026 года. По словам Гармонина, демонстрация фильма стала данью уважения как жертвам Великой Отечественной войны, так и российскому журналисту, посвятившему свою работу сохранению исторической памяти.
Посол также рассказал о памятной акции, прошедшей на территории дипмиссии ранним утром 22 июня. «Сегодня ровно в 4 часа по инициативе наших соотечественников и “Ночных волков” при содействии посольства были зажжены свечи памяти у той вишни, которую мы посадили в прошлом году в память тех жертв, которые понесла наша страна в годы Великой Отечественной войны», — сообщил он. После кинопоказа ряду активных представителей российской диаспоры были вручены дипломы и благодарственные письма МИД РФ в знак признания их вклада в продвижении российской культуры и поддержку соотечественников за рубежом.
Документальная лента «Июнь 41-го. Без грифа секретно» (2021) посвящена первым дням Великой Отечественной войны. Фильм рассказывает о том, как советское руководство и столица страны встретили известие о нападении нацистской Германии 22 июня 1941 года, а также о первых шагах по переводу государства на военные рельсы.