В посольстве РФ в Берне показали фильм о первых днях Великой Отечественной войны

Посол также рассказал о памятной акции, прошедшей на территории дипмиссии ранним утром 22 июня. «Сегодня ровно в 4 часа по инициативе наших соотечественников и “Ночных волков” при содействии посольства были зажжены свечи памяти у той вишни, которую мы посадили в прошлом году в память тех жертв, которые понесла наша страна в годы Великой Отечественной войны», — сообщил он. После кинопоказа ряду активных представителей российской диаспоры были вручены дипломы и благодарственные письма МИД РФ в знак признания их вклада в продвижении российской культуры и поддержку соотечественников за рубежом.