В Минздрав Ингушетии информация о смерти волонтера из Дагестана не поступала

МАГАС, 23 июня. /ТАСС/. Медицинские организации Ингушетии не располагают информацией о якобы гибели волонтера из Дагестана, участвовавшего в поисках утонувшего в реке восьмилетнего мальчика. Никаких подобных случаев в республике зафиксировано не было, сообщается в Telegram-канале Минздрава Ингушетии.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что умер 19-летний житель Дагестана, который приехал в Ингушетию на поиски утонувшего мальчика. Сообщалось, что он обнаружил и вытащил тело из реки, после чего уехал домой, и через какое-то время якобы умер от остановки сердца.
«Министерство здравоохранения Республики Ингушетия по поводу распространившейся в социальных медиа информации о кончине волонтера, принимавшего участие в поисковых мероприятиях, официально сообщает: в медицинские организации, подведомственные Минздраву Ингушетии, граждане с подобными данными не поступали. Случаи смерти пациентов сразу после госпитализации в указанный период не зафиксированы», — говорится в сообщении.
В Минздраве призвали представителей СМИ и жителей региона доверять только официальным источникам и не распространять недостоверные сведения.
Ранее в региональном управлении МЧС сообщили ТАСС, что тело ребенка нашли в 10 км от места, где он утонул, на восьмые сутки поисков. Трагедия случилась 15 июня, двое детей 2018 года рождения купались в реке Сунже в окрестностях села в необорудованном для этих целей месте. Одного из мальчиков унесло течением. Жизни и здоровью второго ребенка ничего не угрожает.
В республике были созданы оперативный межведомственный штаб и пункт обогрева и питания для тех, кто был задействован в поисках мальчика. Помимо спасателей и правоохранителей, ребенка искали тысячи волонтеров и местных жителей. Помощь оказали добровольцы из Чечни, Дагестана, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и других российских регионов.