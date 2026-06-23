В Минздрав Ингушетии информация о смерти волонтера из Дагестана не поступала

Ранее в региональном управлении МЧС сообщили ТАСС, что тело ребенка нашли в 10 км от места, где он утонул, на восьмые сутки поисков. Трагедия случилась 15 июня, двое детей 2018 года рождения купались в реке Сунже в окрестностях села в необорудованном для этих целей месте. Одного из мальчиков унесло течением. Жизни и здоровью второго ребенка ничего не угрожает.