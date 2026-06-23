Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мбаппе вошел в тройку лучших бомбардиров ЧМ, сравнявшись с Роналдо

Француз забил 15-й гол на мировых первенствах.

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе отметился забитым мячом в матче группового этапа против команды Ирака и сравнялся с бывшим форвардом команды Бразилии Роналдо по количеству голов на чемпионатах мира по футболу.

На счету обоих игроков по 15 голов на мировых первенствах. Их опережают только аргентинец Лионель Месси (18) и немец Мирослав Клозе (16).

Мбаппе 27 лет, он выступает за «Реал» с 2024 года. Вместе с командой футболист стал обладателем Суперкубка Испании и Межконтинентального кубка в сезоне-2024/25. В составе сборной Франции он стал победителем чемпионата мира 2018 года в России и завоевал серебряную медаль мирового первенства 2022 года в Катаре.

Футболист является лучшим бомбардиром в истории национальной команды. На его счету 59 голов. Игра против иракцев стала для него 100-й за сборную Франции. Он стал 10-м игроком, который достиг данной отметки.

Узнать больше по теме
Катар: небольшое, но стратегически важное государство на Ближнем Востоке
Несмотря на компактные размеры, Катар обладает значительными запасами природного газа и высоким уровнем доходов. В этом материале разбираем, что из себя представляет это государство, где оно расположено, как складывалась его история и какое оно имеет значение на мировой арене.
Читать дальше