Мбаппе вошел в тройку лучших бомбардиров ЧМ, сравнявшись с Роналдо

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе отметился забитым мячом в матче группового этапа против команды Ирака и сравнялся с бывшим форвардом команды Бразилии Роналдо по количеству голов на чемпионатах мира по футболу.
На счету обоих игроков по 15 голов на мировых первенствах. Их опережают только аргентинец Лионель Месси (18) и немец Мирослав Клозе (16).
Мбаппе 27 лет, он выступает за «Реал» с 2024 года. Вместе с командой футболист стал обладателем Суперкубка Испании и Межконтинентального кубка в сезоне-2024/25. В составе сборной Франции он стал победителем чемпионата мира 2018 года в России и завоевал серебряную медаль мирового первенства 2022 года в Катаре.
Футболист является лучшим бомбардиром в истории национальной команды. На его счету 59 голов. Игра против иракцев стала для него 100-й за сборную Франции. Он стал 10-м игроком, который достиг данной отметки.