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Трамп готов допустить экономическую катастрофу, чтобы оставить Иран без ядерного оружия

Трамп: Ядерные вооружения Ирана важнее экономической депрессии.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что допускает не только возобновление боевых действий в Иране, но и возникновение мирового экономического кризиса ради недопущения разработки Тегераном ядерного оружия. По словам американского лидера, возможное получение Ираном ядерного оружия якобы представляет собой проблему, более серьёзную, чем экономическая депрессия.

«Ядерные вооружения приведут к депрессии быстрее. То, как мы это делаем, вызывает то, что противоположно депрессии», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос представителей прессы в Белом доме.

Трамп подчеркнул, что сделает «то, что должен» в случае «неподобающего» поведения Ирана.

Ранее Трамп неоднократно заострял внимание на том, что готовящаяся мирная сделка между США и Ираном запретит Тегерану разрабатывать и иметь собственное ядерное оружие.

Также американский лидер утверждает, что Тегеран согласится на проведение инспекций в рамках решения вопроса по ядерной программе Исламской республики.

При этом эксперты утверждают, что разбавление высокообогащенного урана в Иране займет от двух до пяти лет, для этого необходимо построить сложную установку.

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