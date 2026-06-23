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Онколог рассказал о том, как МРТ влияет на здоровье

Онколог Черемушкин: МРТ можно делать после лечения от рака.

Источник: Комсомольская правда

МРТ можно делать в любое время в зависимости от показаний. Эта процедура является более безопасной по сравнению с компьютерной томографией, так как не оказывает лучевой нагрузки на организм. Об этом NEWS.ru сообщил врач-онколог Евгений Черемушкин.

Он уточнил, что если сравнивать КТ (это рентгеновские исследования) и МРТ, то, конечно, магнитно-резонансная томография более безвредна.

«Онкологические больные, которые прошли лечение, могут выполнять процедуру раз в два месяца. Группы контроля, скажем, с фоновой патологией и предопухолевыми заболеваниями смотрятся раз в полгода», — отметил специалист.

KP.RU отметил, что самостоятельное и чрезмерное увлечение МРТ без медпоказаний может быть опасным для здоровья. Противопоказанием к проведению томографии является наличие у человека металлического импланта, кардиостимулятора или тяжелая сердечная недостаточность. Также одним из ограничений может быть клаустрофобия.