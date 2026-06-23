С 1 июля появятся новшества для семей с детьми. Как будут начислять пособия

Сегодня система поддержки семей с детьми включает в себя сразу несколько инструментов. Это единое пособие, которое назначается беременным женщинам и семьям с детьми до 17 лет, ежемесячная выплата из средств материнского капитала на детей до трёх лет, единовременное пособие при рождении ребёнка, а также пособие по уходу за ребёнком до полутора лет для работающих родителей. Об этом рассказал заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Александр Аксёненко.