В аэропорту Армении задержали двух священников, им запретили вылететь в РФ

В ереванском международном аэропорту «Звартноц» ранее был задержан блогер и математик Михаил Вербицкий*. Спустя несколько дней его отпустили, однако пока не выпускают за границу. При этом Вербицкий* был объявлен в международный розыск в январе 2025 года.