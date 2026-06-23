Сенатор Гибатдинов заявил о льготах при поступлении для детей участников СВО

«Дети участников СВО имеют право поступать в вузы на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета в рамках отдельной квоты. Мера поддержки реализуется не в виде автоматического зачисления, а через систему отдельных механизмов поддержки в рамках федерального закона “Об образовании в РФ”, — сказал он.