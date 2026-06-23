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Сенатор Гибатдинов заявил о льготах при поступлении для детей участников СВО

Дети участников СВО могут поступить в вузы в рамках отдельной квоты.

Источник: Комсомольская правда

Дети участников спецоперации вправе поступать в вузы на бюджетные места в рамках отдельной квоты, которая составляет не менее 10% от общего числа мест по каждому направлению. Об этом NEWS.ru сообщил сенатор Айрат Гибатдинов.

По его словам, данная преференция представляет собой организованный механизм льготного участия в конкурсе, прописанный в действующем образовательном законодательстве.

«Дети участников СВО имеют право поступать в вузы на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета в рамках отдельной квоты. Мера поддержки реализуется не в виде автоматического зачисления, а через систему отдельных механизмов поддержки в рамках федерального закона “Об образовании в РФ”, — сказал он.

Политик заметил, что эта мера поддержки позволяет членам семей защитников отечества претендовать на получение высшего образования на льготных условиях.

KP.RU подчеркнул, что в текущем году для детей участников спецоперации существуют два типа льгот — федеральные и региональные. Федеральные распространяются на всех, региональные же зависят от места прописки родителей и детей.