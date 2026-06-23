МОК лишил медали ОИ-2012 бегунью Гулиеву, сменившую гражданство на турецкое

Спортсменка подавала апелляцию в Спортивный арбитражный суд в мае 2024 года, но безуспешно. Основанием для дисквалификации послужили данные Московской антидопинговой лаборатории. Отстранение Гулиевой действовало до конца марта 2026 года. Помимо олимпийской награды, были аннулированы все её результаты, показанные с 17 июля 2012 года по 20 октября 2014 года.
В 2019 году легкоатлетка вышла замуж за азербайджанского бегуна Рамиля Гулиева, выступающего за Турцию, и два года спустя получила право представлять эту страну. В её активе — золотая медаль Средиземноморских игр на дистанции 800 метров.
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