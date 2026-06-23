МОК лишил медали ОИ-2012 бегунью Гулиеву, сменившую гражданство на турецкое

Исполнительный совет Международного олимпийского комитета утвердил перераспределение наград в женском беге на 800 метров на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. Причиной стало допинговое нарушение Екатерины Гулиевой, которая на момент соревнований выступала за Россию, а впоследствии сменила спортивное гражданство на турецкое. Серебряная медаль, завоёванная легкоатлеткой, аннулирована. Её награда переходит к кенийской бегунье Памеле Джелимо, а бронзовая — к американке Алисии Монтано.