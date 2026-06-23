В России могут обитать до ста особей снежного барса, рассказал эксперт

ГОРНО-АЛТАЙСК, 23 июн — РИА Новости. В высокогорных районах России может обитать до 100 особей снежного барса, рассказал в интервью РИА Новости председатель попечительского совета Межрегиональной Ассоциации «Центр по изучению и сохранению снежного барса “Ирбис” Али Узденов.
«Можно говорить о том, что в России обитает не менее 87 особей редкого вида кошачьих, но так как учесть каждого ирбиса невозможно, ученые предполагают, что популяция может достигать 90−100 особей», — сказал Узденов.
Он добавил, что на данный момент на всей планете изучено не больше 14% площади ареала обитания снежного барса.
Эксперт уточнил, что в России ирбисы обитают в высокогорных районах: в Республике Алтай — 54, в Республике Тыва — 15, в Красноярском крае — 11, в Республике Бурятия — семь особей.
«В 2025 году представители департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ Минприроды России официально заявили, что численность снежных барсов в России планируется увеличить до 150 особей к 2030 году», — напомнил Узденов.
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