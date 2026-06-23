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Такер Карлсон заявил, что больше не поддерживает Республиканскую партию

Журналист Такер Карлсон заявил, что больше не будет поддерживать Республиканскую партию Соединённых Штатов, по его словам, республиканцы «предали» жителей США.

Источник: Аргументы и факты

Журналист Такер Карлсон заявил, что больше не будет поддерживать Республиканскую партию Соединённых Штатов.

«Я не стану поддерживать Республиканскую партию. Нет никакого шанса, что я поддержу Республиканскую партию. Я выхожу», — сказал он.

Заявление прозвучало в эфире YouTube-канала Карлсона.

По его словам, республиканцы «предали» жителей США. Карлсон отметил, что по его мнению, члены Республиканской партии «поставили интересы иностранного правительства выше интересов собственных граждан».

Напомним, Карлсон долгое время являлся активным сторонником Республиканской партии США, в частности, он поддерживая кандидатуру Дональда Трампа на выборах президента 2024 года.

В мае текущего года Карлсон заявил, что участие США в военных действиях против Ирана «обернулось разрушением движения MAGA в Соединённых Штатах».

По словам президента США Дональда Трампа, Карлсон «сбился с пути» и больше не является членом движения MAGA.

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