Пернатая звезда ЧМ утка Мерлин встретилась с президентом Мексики и прокрякала в министерском кресле

Ранее мы рассказывали о громких историях и событиях, которые произошли на старте чемпионата мира по футболу 2026 года. Мундиаль начался с краж, стрельбы и депортаций. Одним из неординарных инцидентов стало задержание в Майами лучшего арбитра Африки 2025 года по версии КАФ Омара Абдулкадира Артана, который должен был войти в историю как первый сомалиец, обслуживающий матчи чемпионата мира.