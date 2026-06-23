Умер народный артист РСФСР Михаил Ножкин на 90-м году жизни

На 90-м году жизни умер народный артист РСФСР, актер, поэт и писатель Михаил Ножкин. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.
— Михаил Иванович Ножкин был истинным Патриотом и Гражданином, и символично, что день его ухода — 22 июня, день начала Великой Отечественной войны, — говорится в сообщении.
Михаил Ножкин родился 19 января 1937 года в Москве. Снимался в фильмах «Хождение по мукам», «Ошибка резидента», «Судьба резидента», «Освобождение», «Ответный ход», «Одиночное плавание», а также в исторических картинах «Юность Петра» и «В начале славных дел». Работал на телевидении, был одним из ведущих первой передачи «Голубой огонек».
Артист являлся автором гимна «Бессмертного полка», его песни «Последний бой», «Под городом Ржевом», «Я люблю тебя, Россия» стали народными. Ножкин был награжден орденами «Знак Почета», Почета, «За заслуги перед Отечеством» IV степени и орденом Александра Невского. Он входил в центральный штаб движения «Бессмертный полк России».