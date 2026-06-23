Умер народный артист РСФСР Михаил Ножкин на 90-м году жизни

Михаил Ножкин родился 19 января 1937 года в Москве. Снимался в фильмах «Хождение по мукам», «Ошибка резидента», «Судьба резидента», «Освобождение», «Ответный ход», «Одиночное плавание», а также в исторических картинах «Юность Петра» и «В начале славных дел». Работал на телевидении, был одним из ведущих первой передачи «Голубой огонек».