Клозе отреагировал на рекорд Месси по голам в истории чемпионатов мира

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Бывший форвард команды Германии Мирослав Клозе не удивлен бомбардирскому рекорду нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионатах мира, поскольку и раньше считал его лучшим футболистом всех времен. Комментарий немца приводит газета S? ddeutsche Zeitung.
Ранее ТАСС сообщал, что Месси обошел Клозе и стал единоличным лидером списка лучших бомбардиров в истории турнира.
«Я ведь всегда говорил, что Месси не так уж плох, — сказал Клозе. — Месси — лучший футболист всех времен для меня. Поздравляю, чемпион».
Месси 38 лет, он выступает за клуб североамериканской Главной лиги футбола (MLS) «Интер Майами» с 2023 года. В Европе аргентинец играл за французский «Пари Сен-Жермен» и испанскую «Барселону», в составе которой четыре раза выиграл Лигу чемпионов, по три раза — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Нападающий является чемпионом мира (2022), серебряным призером мирового первенства (2014), олимпийским чемпионом (2008) и двукратным обладателем Кубка Америки (2021, 2024). Месси принадлежит рекорд по числу «Золотых мячей» (8).