В Омской области ввели ограничения на АЗС для борьбы со спекулянтами

Ранее сообщалось, что в Саратовской области с 23 июня ввели временные ограничения на продажу бензина — не более 30 литров на одну машину. Губернатор Роман Бусаргин пояснил, что лимит будет действовать до 30 июня и является вынужденным шагом для снижения ажиотажа и предотвращения спекуляций. В Самарской области также усилили контроль за топливным рынком. Губернатор Вячеслав Федорищев поручил региональному управлению ФАС ежедневно отслеживать цены и оперативно реагировать на нарушения. Стратегические направления — сельское хозяйство и промышленность — власти Самарской области обеспечат топливом в приоритетном порядке.