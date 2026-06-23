В Чехии хотят судить жителя за символику СВО: что известно

В Чехии очередной факт русофобии: возбудили уголовное дело на автомобилиста за наклейку с буквой Z. С 2022 года эта буква стала символом спецоперации России. Об этом информирует новостной портал Novinky со ссылкой на пресс-секретаря полиции Милушу Зайицову.