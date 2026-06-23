Бил журналистов, славил нацистов: Как Меладзе встречает 61 в чёсах между США и Молдавией

Несмотря на антироссийскую риторику и антироссийские заявления за границей и зарубежные заработки, Валерий Меладзе до сих пор не внесён в реестр иноагентов Минюста, а следовательно, не имеет никаких ограничений на работу в стране. Единственное, что сейчас не может делать певец на родине, — это давать концерты. И то не потому, что запрещено, а из-за бойкотирования со стороны активных граждан страны, а также своего принципиального решения не выступать в России.