Суд в Новой Москве вынес приговор убившему собаку мужчине, вот как его наказали

Также резонансный случай жестокого обращения с животными недавно произошел в Нижнем Новгороде. Хозяева четыре года держали дворнягу привязанной к батарее, не кормили и постоянно избивали. А потом беднягу зверски зарезали и выбросили на помойку. Подробности здесь на KP.RU.