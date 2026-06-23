Старше самого Солнца: Загадочная комета 3I/ATLAS оказалась древнейшим посланником Вселенной

Напомним, в апреле учёные Университета штата Мичиган предположили, что комета 3I/ATLAS, которую иногда называют «инопланетным кораблем» из-за её происхождения, могла возникнуть в открытом космосе, а не в составе какой-либо звёздной системы. Содержание дейтерия в этом объекте в 30 раз выше, чем в кометах нашей Солнечной системы. Это позволяет астрономам предположить, что 3I/ATLAS образовалась либо на краю протопланетного диска, либо в изолированной области Галактики, где нет своих планет.