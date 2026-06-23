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Названы полезные продукты, не подходящие для завтрака

Нутрициолог Слип призвала отказаться от фруктов на завтрак.

Источник: Комсомольская правда

Фрукты на завтрак не дают длительного ощущения сытости и могут повысить уровень сахара в крови. Об этом NEWS.ru заявила нутрициолог Анна Слип. По ее словам, в утренний прием пищи рекомендуется включать белковые продукты.

По ее словам, некоторые люди в жару могут даже заменять фруктами завтрак. Однако в них почти нет белка и жира.

«Натощак подобная трапеза не даст сытости, зато резко поднимет сахар в крови, а через пару часов он уже упадет. И этот провал ощущается как резкий голод и побуждает есть больше обычного», — сказала эксперт.

Слип отметила, что к фруктам на завтрак лучше добавить яйца, сыр или творог. Так сахар в крови будет ровнее, сытость держится дольше, на перекусы тянет меньше.

KP.RU рассказал, что хороший завтрак помогает наладить работу желудка и кишечника с самого утра. Полезный для здоровья пищеварительной системы утренний прием пищи должен быть теплым, неагрессивным и сбалансированным.