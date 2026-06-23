Стало известно, можно ли загорать людям с большим количеством родинок

Людям с большим количеством родинок не стоит целенаправленно загорать на пляже или посещать солярий. Об этом NEWS.ru сообщила врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе.
Она отметила, что опасность кроется не в самом пребывании на солнце, а в интенсивном ультрафиолетовом облучении.
«Однозначного запрета на пребывание на солнце для обладателей множества родинок не существует, однако стоит все же максимально ограничить инсоляцию», — сказала специалист.
По ее словам, лучшей стратегией будет вовсе отказаться от целенаправленного загара и посещения солярия. Если избежать солнца не получается, необходимо создать надежный защитный барьер, добавила она.
KP.RU рассказал, что народный метод — заклеивать родинки от солнца — не поможет защитится от развития онкологических заболеваний. Причина в том, что перерождение родинок происходит при поломке, при нарушении структуры ДНК. Эти процессы запускаются вовсе не из-за воздействия солнца на конкретную родинку, а при облучении всего организма.