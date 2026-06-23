Стало известно, можно ли загорать людям с большим количеством родинок

KP.RU рассказал, что народный метод — заклеивать родинки от солнца — не поможет защитится от развития онкологических заболеваний. Причина в том, что перерождение родинок происходит при поломке, при нарушении структуры ДНК. Эти процессы запускаются вовсе не из-за воздействия солнца на конкретную родинку, а при облучении всего организма.