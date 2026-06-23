Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, можно ли загорать людям с большим количеством родинок

Онколог Пурцхванидзе призвала отказаться от загара людям со множеством родинок.

Источник: Комсомольская правда

Людям с большим количеством родинок не стоит целенаправленно загорать на пляже или посещать солярий. Об этом NEWS.ru сообщила врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе.

Она отметила, что опасность кроется не в самом пребывании на солнце, а в интенсивном ультрафиолетовом облучении.

«Однозначного запрета на пребывание на солнце для обладателей множества родинок не существует, однако стоит все же максимально ограничить инсоляцию», — сказала специалист.

По ее словам, лучшей стратегией будет вовсе отказаться от целенаправленного загара и посещения солярия. Если избежать солнца не получается, необходимо создать надежный защитный барьер, добавила она.

KP.RU рассказал, что народный метод — заклеивать родинки от солнца — не поможет защитится от развития онкологических заболеваний. Причина в том, что перерождение родинок происходит при поломке, при нарушении структуры ДНК. Эти процессы запускаются вовсе не из-за воздействия солнца на конкретную родинку, а при облучении всего организма.