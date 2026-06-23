Опубликована неизданная песня Виктора Цоя «Дети минут» 1988 года

По данным исследований, проведенных стриминговыми платформами, среди биографий у читателей больше всего востребованы книги о музыкантах. В топе — истории судеб Виктора Цоя и Егора Летова. Вместе с экспертами корреспондент «Вечерней Москвы» разобралась, почему именно эти авторы и исполнители стали кумирами слушателей разных возрастов, и узнала, рождаются ли звезды такого масштаба в наше время.