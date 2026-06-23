Опубликована неизданная песня Виктора Цоя «Дети минут» 1988 года

Опубликована ранее неизвестная запись песни Виктора Цоя «Дети минут». Кассету с записью 1988 года обнаружил коллекционер Сергей Чубраев. Об этом сообщает телеканал «Известия».
Пленка хранилась у дочери бывшего генконсула Швеции Сары Океррен. По воспоминаниям друзей, Цой исполнял эту песню только в узком кругу — на квартирниках и неформальных концертах. Композицию никогда не включали в публичные выступления группы. Музыкант не хотел публиковать «Дети минут» из-за того, что боялся обидеть коллег.
Запись вошла в документальный фильм «Привет Карлу Густаву», премьера которого состоялась 21 июня — в день рождения Виктора Цоя, говорится в сообщении.
По данным исследований, проведенных стриминговыми платформами, среди биографий у читателей больше всего востребованы книги о музыкантах. В топе — истории судеб Виктора Цоя и Егора Летова. Вместе с экспертами корреспондент «Вечерней Москвы» разобралась, почему именно эти авторы и исполнители стали кумирами слушателей разных возрастов, и узнала, рождаются ли звезды такого масштаба в наше время.