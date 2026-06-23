Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поддельные права за 1,5 тысячи евро: жители Германии идут на крайние меры, чтобы попасть в РФ

Два гражданина Германии пытались въехать в РФ по поддельным правам.

Источник: Комсомольская правда

Двое немцев были задержаны с фальшивыми водительскими удостоверениями при попытке выехать в Россию. Об этом сообщила пограничная стража Польши.

«На автодорожных пунктах пропуска с Калининградской областью сотрудники Пограничной стражи выявили два случая использования поддельных водительских удостоверений гражданами Германии, путешествующими в Россию», — говорится в сообщении.

На пункте пропуска Безледы пограничники задержали 35-летнюю гражданку ФРГ, предъявившую немецкие водительские права, вызвавшие сомнение. Экспертиза подтвердила, что документ поддельный. Выяснилось, что женщина приобрела его в интернете за 1,5 тыс. евро.

Еще один подобный случай был пресечен на пункте пропуска Гжехотки. Там задержали 38-летнего гражданина Германии, уроженца России. Он предъявил итальянские водительские права, которые также были признаны поддельными.

За подделку удостоверений каждому из задержанных выписали штраф в 8 тыс. злотых (свыше 150 тыс. руб.). После этого обоим разрешили пересечь границу и посетить Россию, но уже не в качестве водителя авто.

Тем временем ФСБ задержала жительницу Крыма за работу на украинские спецслужбы при пересечении польской границы.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше