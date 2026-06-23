Поэт, писатель, драматург. Каким был путь Михаила Ножкина

ТАСС-ДОСЬЕ. 22 июня 2026 года на 90-м году жизни умер народный артист РСФСР, поэт и композитор Михаил Ножкин.
Происхождение, образование.
Михаил Иванович Ножкин родился 19 января 1937 года в Москве. Его отец, Иван Петрович (1906−1961), был рабочим, участвовал в Великой Отечественной войне, пережил плен в концлагерях Дахау и Бухенвальд. Мать, Клавдия Гавриловна (1910−1988), работала медсестрой.
Михаил Ножкин окончил строительный техникум в Москве. В 1959 году — студию «Юность» Всероссийской творческой мастерской эстрадного искусства (Москва).
Творческая карьера, музыка.
В конце 1950-х годов работал мастером и прорабом на стройке. В те же годы стал писать музыку к своим стихам, которые начал сочинять еще в школе. Создавал песни разных жанров: лирические, сатирические, патриотические. Многие его работы посвящены Великой Отечественной войне. Широкую популярность получили его композиции «А на кладбище все спокойненько», «Последняя электричка», «Девчонка-проказница», «Честно говоря», «Под городом Ржевом», «Я люблю тебя, Россия», «Время Русь собирать!» и др. Автор текстов песен к нескольким кинофильмам: «Финист — Ясный сокол» (1976; Александр Роу), «Баламут» (1979; Сергей Бодров) и др.
На эстраде и в кино.
В 1961—1964 годах Михаил Ножкин был артистом Московского государственного театра эстрады, в 1964—1967 годах — Москонцерта. Выступал с эстрадными номерами, сатирическими новеллами, стихами, балладами и куплетами собственного сочинения. В 1967 году был вынужден уволиться в результате конфликта с руководством, которое было недовольно остросатирическими выступлениями, в частности, сольным спектаклем Михаила Ножкина «Шут с тобой». В сентябре 1970 года американский журнал Time опубликовал статью «Музыкальные диссиденты», где Ножкин был упомянут в одном ряду с Александром Галичем и Владимиром Высоцким. После увольнения из Москонцерта выступал как независимый автор-исполнитель, чтец и др.
В амплуа киноактера Михаил Ножкин дебютировал в 1968 году в роли разведчика Павла Синицына в картине Вениамина Дормана «Ошибка резидента»; в этом же фильме исполнил песню «Я в весеннем лесу пил березовый сок…» (слова Евгения Аграновича), которая принесла актеру всесоюзную известность в качестве исполнителя. Сыграл лейтенанта Ярцева в пяти частях киноэпопеи режиссера Юрия Озерова «Освобождение» (1970−1971). Там же прозвучала одна из наиболее известных песен Михаила Ножкина — «Последний бой».
Кроме того, снимался в фильмах «Судьба резидента» (1970, режиссер Вениамин Дорман), «Юность Петра» и «В начале славных дел» (1980, Сергей Герасимов), «Одиночное плавание» (1985, Михаил Туманишвили) и др. Большую популярность завоевал созданный Михаилом Ножкиным образ белого офицера Вадима Рощина в многосерийном телефильме «Хождение по мукам» (1977, экранизация одноименного романа Алексея Толстого, режиссер — Сергей Герасимов).
Михаил Ножкин — автор сценария документального фильма «Ради жизни на земле» (1983). Выступал в качестве ведущего в документальных лентах: «Стратегия победы» (1984), «Строка поэта» (1994), «Дети Войны. Последние свидетели» (2009) и др.
Работал на телевидении, в 1962 году был одним из ведущих (вместе с Борисом Бруновым и Розой Урузбаевой) первой передачи «Телевизионное кафе» (позднее получила название «Голубой огонек»). Также вел телепрограмму «Внимание, эрудиты!» (1970-е годы), авторскую передачу «Никто не забыт» на телеканале «Звезда» (2005−2007) и др.
Занимался литературным творчеством. Автор либретто оперы Василия Соловьева-Седого «Насильно мил не будешь» (1978), мюзикла «С микрофоном за пазухой», пародийно-сатирической пьесы для кукольного театра «Игра на всю жизнь», эстрадных программ «Если в сердце весна» (1983), «Уроки правды» (1989). Кроме того, был эстрадным драматургом, писал тексты для артистов разговорного жанра.
Общественная деятельность.
В конце 1980-х — начале 1990-х годов активно участвовал в общественно-политической жизни. В 1989 году был одним из соучредителей Фонда восстановления храма Христа Спасителя (председатель — писатель Владимир Солоухин). В 1990-х годах участвовал в мероприятиях Народно-патриотического союза России и КПРФ.
Был членом Союза кинематографистов СССР (с 1973 года). Член Союза писателей России (с 1995 года), являлся сопредседателем его правления (2018−2025). Член Гильдии актеров кино России. Входил в состав центрального совета общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России».
Был членом общественного совета при Следственном комитете РФ.
Звания, награды.
Народный артист РСФСР (1980).
Награжден орденами «Знак Почета», Почета (2007), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2011), Александра Невского (2022).
Лауреат Государственной премии РСФСР 1982 г. за сценарий документального фильма «Ради жизни на земле».
Книги.
Автор книг «Будь человеком» (2011), «Точка опоры» (2013).