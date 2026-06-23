Поэт, писатель, драматург. Каким был путь Михаила Ножкина

В 1961—1964 годах Михаил Ножкин был артистом Московского государственного театра эстрады, в 1964—1967 годах — Москонцерта. Выступал с эстрадными номерами, сатирическими новеллами, стихами, балладами и куплетами собственного сочинения. В 1967 году был вынужден уволиться в результате конфликта с руководством, которое было недовольно остросатирическими выступлениями, в частности, сольным спектаклем Михаила Ножкина «Шут с тобой». В сентябре 1970 года американский журнал Time опубликовал статью «Музыкальные диссиденты», где Ножкин был упомянут в одном ряду с Александром Галичем и Владимиром Высоцким. После увольнения из Москонцерта выступал как независимый автор-исполнитель, чтец и др.