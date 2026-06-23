Трамп заявил о полном открытии Ормузского пролива после переговоров с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив полностью открыт для судоходства по итогам переговоров Вашингтона и Тегерана в Швейцарии. Об этом он сообщил в понедельник, 22 июня, журналистам в Белом доме.
— Ситуация в Ормузском проливе складывается у нас очень хорошо… Пролив полностью открыт, — цитирует Трампа РИА Новости.
По его словам, в воскресенье через пролив прошло больше танкеров с нефтью, чем когда-либо раньше.
18 июня американская армия сняла морскую блокаду с иранских портов и прибрежных зон по приказу президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. В Пентагоне уточнили, что теперь войска страны не препятствуют транзиту судов в иранские порты или из них.
Однако уже 20 июня стало известно, что Иран снова закрывает Ормузский пролив в ответ на продолжающуюся операцию Израиля в Ливане.
21 июня Иран заявил, что не планирует ведение дальнейших переговоров с Соединенными Штатами в случае, если удары по Ливану не прекратятся, а его территориальная целостность не будет обеспечена.