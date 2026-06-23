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Конфликт Трампа с Италией набирает обороты: клевету о нем уже начали собирать в папку

Доверенный Трампа начал собирать досье о клевете на президента в Италии.

Источник: Комсомольская правда

Доверенное лицо президента США Дональда Трампа Паоло Дзамполли начало собирать «досье» на кампанию травли американского лидера в итальянских СМИ и соцсетях, пишет Corriere della Sera.

Собранные данные планируется направить в Белый дом, Госдепартамент и Минюст США для оценки репутационного ущерба.

Дзамполли поручил своему адвокату в Италии собрать материалы о кампании по дискредитации Трампа и его команды, развернутой в соцсетях и ведущих СМИ после разногласий с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Спецпосланник, по данным издания, видит в происходящем целенаправленную «кампанию по разжиганию вражды», которая создает угрозу для двусторонней торговли и политического диалога. Он также подчеркнул, что медиа распространяют неподтвержденные сведения, подрывающие доверие к персоналиям и институтам.

На днях Трамп и Мелони всерьез разругались. Американский глава обвинил итальянского премьера в неблагодарности. Мелони, в свою очередь, назвала слова Трампа о фото на G7 полной выдумкой.

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