Конфликт Трампа с Италией набирает обороты: клевету о нем уже начали собирать в папку

Спецпосланник, по данным издания, видит в происходящем целенаправленную «кампанию по разжиганию вражды», которая создает угрозу для двусторонней торговли и политического диалога. Он также подчеркнул, что медиа распространяют неподтвержденные сведения, подрывающие доверие к персоналиям и институтам.