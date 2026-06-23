В ГД внесли пакет законопроектов о праве приемных родителей на декрет

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина пояснила ТАСС, что поводом для разработки законопроектов стало постановление Конституционного суда РФ на жалобу сотрудника МЧС, которая вместе с супругом взяла на воспитание в приемную семью двух детей. По словам депутата, приемная мать попросила предоставить ей декретный отпуск без сохранения зарплаты и выплат пособий, в чем ей было отказано. «При этом в качестве основного аргумента указывалось, что приемные родители прямо не указываются законодателем в перечне лиц, имеющих право на отпуск по уходу за ребенком до достижения им трех лет», — пояснила парламентарий.