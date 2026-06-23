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В ГД внесли пакет законопроектов о праве приемных родителей на декрет

Инициатива предлагает добавить соответствующие изменения в статью 256 Трудового кодекса РФ.

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Депутаты Госдумы Нина Останина (КПРФ) и Ярослав Нилов внесли в палату парламента законопроекты, которые устанавливают право приемных родителей на отпуск по уходу за ребенком. Документы есть в распоряжении ТАСС.

Одной из инициатив предлагается добавить в статью 256 Трудового кодекса РФ право приемных родителей оформлять декретный отпуск, а также распространить иные трудовые гарантии сотрудников с детьми на приемных родителей. Другим проектом — дополнить статью 153 Семейного кодекса РФ новым пунктом, согласно которому на приемных родителей распространяются все права опекуна или попечителя и соответствующие государственные гарантии. Третий законопроект вносит изменения в закон о противопожарной службе, расширяя право на декретных отпуск на приемных родителей, проходящих службу в МЧС.

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина пояснила ТАСС, что поводом для разработки законопроектов стало постановление Конституционного суда РФ на жалобу сотрудника МЧС, которая вместе с супругом взяла на воспитание в приемную семью двух детей. По словам депутата, приемная мать попросила предоставить ей декретный отпуск без сохранения зарплаты и выплат пособий, в чем ей было отказано. «При этом в качестве основного аргумента указывалось, что приемные родители прямо не указываются законодателем в перечне лиц, имеющих право на отпуск по уходу за ребенком до достижения им трех лет», — пояснила парламентарий.

По словам главы думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, разработанные инициативы станут «комплексным ответом на законодательный пробел», с которым периодически сталкиваются приемные родители. «Главная наша цель — уточнить ряд формулировок, чтобы не допускать нарушения прав родителей приемных детей и самих малышей, передаваемых в новые семьи. Тем более, что уже возникают судебные прецеденты на эту тему», — подчеркнул депутат.

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