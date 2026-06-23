В ОП призвали не ограничивать число гостей на церемониях вручения дипломов

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Выпускники всех российских вузов должны иметь возможность приглашать на церемонию вручения дипломов сразу нескольких родственников, в том числе и своих детей. Так мероприятие станет более семейным, заявил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
«Я считаю, что это семейный праздник, на котором должны присутствовать ближайшие родственники. Мне кажется, руководству некоторых вузов стоит поменять форматы с ограниченным числом гостей и делать их более семейноцентричными», — сказал эксперт.
Как отметил общественник, не во всех вузах у студентов есть возможность пригласить на мероприятие желаемое число родных и близких: организаторы часто ограничивают количество гостей, например, до одного приглашенного, или вводят возрастной ценз, из-за чего присутствовать могут только взрослые. Рыбальченко в связи с этим напомнил о словах председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко о том, что в России сейчас насчитывается более 60 тыс. студенческих семей, 30 тыс. из которых уже имеют детей.
«Будет отлично, если выпускники, уже имеющие свои семьи, смогут приходить на вручение дипломов со своими детьми. Для остальных это в том числе послужит хорошим примером того, что успешно учиться, рожать и воспитывать детей возможно», — подчеркнул эксперт.
По словам главы комиссии ОП РФ, руководству вузов не обязательно проводить церемонию в стенах учебного заведения, можно выбрать удобную площадку, в том числе на открытом воздухе, вмещающую большое количество людей. «На мой взгляд, студенты предварительно должны заявить, будут ли они приглашать гостей или нет, а организаторам нужно проследить за процессом», — сказал он.