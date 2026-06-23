В ОП призвали не ограничивать число гостей на церемониях вручения дипломов

Как отметил общественник, не во всех вузах у студентов есть возможность пригласить на мероприятие желаемое число родных и близких: организаторы часто ограничивают количество гостей, например, до одного приглашенного, или вводят возрастной ценз, из-за чего присутствовать могут только взрослые. Рыбальченко в связи с этим напомнил о словах председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко о том, что в России сейчас насчитывается более 60 тыс. студенческих семей, 30 тыс. из которых уже имеют детей.