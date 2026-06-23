Дачникам дали неочевидный совет по поливу растений в жару

Специалист отметил, что капусту особенно на этапе формирования кочана нужно поливать ежедневно. Однако раннему сорту хватит полива один раз в три дня. Огурцы также требуют много жидкости, но полив чаще чем один раз в 2−3 дня нанесет им вред. Томатам достаточно одного, максимум двух поливов в неделю. Свеклу и морковь следует подпитывать водой раз в неделю, но делать это необходимо обильно.