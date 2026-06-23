Россиянам рассказали, как организовать отпуск, чтобы действительно отдохнуть

«Человек, когда приезжает в отпуск может оказаться в такой ситуации: его нервная система еще несколько дней находится на работе. Тело уже у моря, а психика все еще на совещании. Отсюда проблема: как только человек немного расслабился, появляется новая тревога — отпуск скоро закончится», — сказал он.