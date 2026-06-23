В России предложили ввести налоговый вычет за поездки во все летние лагеря

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили ввести налоговый вычет за поездку во все летние лагеря. Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство РФ, об этом сообщает РИА Новости (18+).
«Проектом федерального закона… предлагается дополнить перечень социальных налоговых вычетов новым вычетом по расходам налогоплательщика на приобретение путевок (курсовок) и (или) оплату услуг по организации отдыха и оздоровления детей», — сообщается в пояснительной записке к проекту.
По словам депутатов, действующее регулирование позволяет получить вычет по расходам на обучение ребенка только при наличии образовательной составляющей.
Уточняется, что проект позволит получить социальный налоговый вычет не только за поездки в лагеря с образовательной программой, но и за обычный отдых и оздоровление ребенка в организациях, включенных в региональный реестр.
Согласно проекту, в состав расходов, учитываемых для вычета, могут войти: проживание, питание, культурно-досуговые и спортивные мероприятия, а также доставка ребенка к месту отдыха и обратно, если такие расходы предусмотрены стоимостью путевки или договором.
По мнению авторов, принятие проекта будет способствовать снижению финансовой нагрузки на семьи, расширению доступности детского отдыха, повышению прозрачности расчетов в указанной сфере, а также дополнительному стимулированию родителей выбирать организации, включенные в региональные реестры организаций отдыха детей и их оздоровления.