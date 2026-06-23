Врач раскрыл риски уколов безоперационной ринопластики

Специалист при этом отдельно подчеркнул, что филлер, в отличие от хирургического вмешательства, ничего не исправляет в костях и хрящах. Горбинка останется на месте, так же как и перегородка, дыхание таким способом тоже никоим образом не улучшается. Препарат просто добавляет объем рядом с тем местом, которое хотят замаскировать, добавил Карпович.