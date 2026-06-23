Два российских священника получили повестки на сборы в Армении

Ранее армянские власти заявляли, что часть граждан страны могла приезжать на территорию Армении в период парламентских выборов 7 июня для участия в голосовании. В то же время представители оппозиции обвиняли власти в ограничениях на выезд для военнообязанных и направлении их на сборы, называя такие действия нарушением прав.