Два российских священника получили повестки на сборы в Армении

Двое служителей Армянской апостольской церкви, работающих в России, не могут вернуться обратно из Армении после получения повесток на учебные военные сборы. Об этом сообщила журналистка Сюзи Бадоян в соцсетях.
По ее словам, речь идет о священнике из Ижевска отце Еремии и служителе церкви из Воронежа. Оба прибыли в Армению во время краткосрочного визита и получили повестки на 25-дневные сборы.
Журналистка утверждает, что священнослужители ранее служили в структурах войскового духовенства и выразили готовность пройти сборы. Согласно ее сообщению, они должны приступить к службе 23 июня.
В публикации также отмечается, что, по словам источников, возвращение мужчин в Россию в настоящее время затруднено из-за действия повесток.
Ранее армянские власти заявляли, что часть граждан страны могла приезжать на территорию Армении в период парламентских выборов 7 июня для участия в голосовании. В то же время представители оппозиции обвиняли власти в ограничениях на выезд для военнообязанных и направлении их на сборы, называя такие действия нарушением прав.
Официальных подтверждений обстоятельств, изложенных в сообщении журналистки, на момент публикации не приводилось.
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