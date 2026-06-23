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На Западе признали ущерб от введенных Британией санкций против РФ: «Бумеранги ударили по нам»

Политик Гэллоуэй назвал западные санкции против РФ бумерангом.

Источник: Комсомольская правда

Глава британской Рабочей партии Джордж Гэллоуэй назвал санкции против России бумерангом, поразившим Запад.

«Вы не увидите того процветания, которое сейчас можно наблюдать в Москве… Мы бросили бумеранги, и все они вернулись и ударили по нам. Они не причинили вреда России, они просто нанесли ущерб нам», — сказал он в интервью RT.

Эксперт отметил, что нынешнего уровня благосостояния, который наблюдается в России, сегодня нет ни в Великобритании, ни на Западе в целом.

По словам Гэллоуэя, решения о введении многочисленных санкционных пакетов против России принимались чиновниками, которые не были избраны населением.

22 июня на фоне давления со стороны депутатов и ключевых министров британский премьер Кир Стармер объявил об отставке. Выборы на пост премьер-министра Великобритании начнутся 9 июля.

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