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Агроном рассказал, как получить два урожая томатов за одно лето

Агроном Терентьев: полив и подкормка помогут получить второй урожай томатов.

Источник: Комсомольская правда

В июне начинают созревать томаты с ранних кустов, которые были высажены еще в апреле под укрытие. Агроном Денис Терентьев в беседе с aif.ru рассказал, как правильно ухаживать за растениями и получить второй урожай.

«После раннего сбора кусты не бросают. Напротив, в этот период растениям особенно нужна поддержка», — сказал он.

По его словам, регулярный полив помогает поддерживать водный баланс. При необходимости стоит провести умеренную подкормку. Не менее значима и защита посадок от перегрева, атак вредителей и развития болезней.

Специалист отметил, что в этом случае ближе к августу растения могут дать вторую волну плодоношения. А при хорошем уходе томаты способны работать до глубокой осени, добавил он.

360.ru сообщил, что в последние годы дачники все чаще выбирают детерминантные (низкорослые) сорта томатов, в том числе для выращивания в теплицах. Это связано с тем, что индетерминантные, высокорослые разновидности к концу июня достигают потолка теплицы и начинают упираться в ее крышу, что усложняет уход за растениями и может снижать урожайность.