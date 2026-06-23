Агроном рассказал, как получить два урожая томатов за одно лето

360.ru сообщил, что в последние годы дачники все чаще выбирают детерминантные (низкорослые) сорта томатов, в том числе для выращивания в теплицах. Это связано с тем, что индетерминантные, высокорослые разновидности к концу июня достигают потолка теплицы и начинают упираться в ее крышу, что усложняет уход за растениями и может снижать урожайность.