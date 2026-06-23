В Цхинвале в память о павших в Великой Отечественной войне зажгли 2 тыс. свечей

ЦХИНВАЛ, 23 июня. /ТАСС/. Акция «Свеча памяти» прошла в столице Южной Осетии в День памяти и скорби. Участники мероприятия зажгли более 2 тыс. свечей, выложив из них слово «Помним» на асфальте, передает корреспондент ТАСС.
Мероприятие прошло на площади перед зданием Юго-Осетинского государственного университета (ЮОГУ) и было приурочено к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. В акции приняли участие жители республики, общественные и политические деятели, студенты и профессорско-преподавательский состав вуза, а также российские дипломаты во главе с послом Маратом Кулахметовым. Организаторами выступили ЮОГУ, представительства Россотрудничества в Южной Осетии и Российского исторического общества в республике. Участники акции зажгли свечи, звучали песни военных лет.
«Война с Россией началась 85 лет назад и продолжается до сих пор. В 1945 году мы пожалели тех, кто сочувствовал фашизму, и сейчас мы вынуждены дожимать на полях сражений специальной военной операции эту нечисть. Нужно сделать работу над ошибками. Помня историю и победив вновь, не позволим больше фашизму никогда и нигде поднять своей головы», — сказал в ходе акции глава Русского дома в Цхинвале Сергей Комиссаров.
Ректор ЮОГУ Вадим Тедеев также отметил, что происходящее на Украине показывает наличие сил, желающих реанимировать фашизм. «Но у них тоже ничего не получится. Будет полный разгром над теми силами, которые хотят вернуть фашизм. В скором времени победа будет за нами, Украина будет освобождена от фашизма и наши ребята вернутся домой», — подчеркнул Тедеев.
В годы Великой Отечественной войны из Южной Осетии ушли на фронт 23 736 человек, 11,7 тыс. погибли, свыше 7 тыс. пропали без вести. Звания Герой Советского Союза были удостоены 36 осетин, восемь из них выходцы из Южной Осетии.