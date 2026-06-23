В Цхинвале в память о павших в Великой Отечественной войне зажгли 2 тыс. свечей

«Война с Россией началась 85 лет назад и продолжается до сих пор. В 1945 году мы пожалели тех, кто сочувствовал фашизму, и сейчас мы вынуждены дожимать на полях сражений специальной военной операции эту нечисть. Нужно сделать работу над ошибками. Помня историю и победив вновь, не позволим больше фашизму никогда и нигде поднять своей головы», — сказал в ходе акции глава Русского дома в Цхинвале Сергей Комиссаров.