ИИ способен свергать правительства через месяцы — Five Eyes

Как следует из совместного заявления разведывательного альянса Five Eyes, уже в ближайшие месяцы могут появиться модели искусственного интеллекта, способные существенно усиливать кибератаки и создавать риски масштабной дестабилизации. Об этом говорится в документе, на который ссылаются спецслужбы стран-участниц.
Отдельно отмечается, что новые алгоритмы способны снизить порог входа для проведения кибератак и усложнить их отражение. В связи с этим спецслужбы призывают государства и компании усиливать киберустойчивость как элемент общей безопасности и доверия.
В документе также говорится, что технологии искусственного интеллекта могут радикально изменить баланс наступательных и оборонительных возможностей в цифровой среде уже в краткосрочной перспективе — не через годы, а в течение ближайших месяцев.
На фоне обсуждения рисков упоминается решение администрации президента США Дональда Трампа, которая, по данным источников, ограничила доступ иностранных граждан к новым разработкам компании Anthropic, включая модель Fable. Отмечается, что доступ к более продвинутой системе Mythos сохраняется только для проверенных организаций.
В совместном анализе также указывается, что в будущем аналогичные технологии могут появляться не только в США, но и у других глобальных игроков, включая Китай. Эксперты, на которых ссылаются в материале, подчеркивают необходимость адаптации регуляторных подходов и усиления контроля за развитием ИИ.
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