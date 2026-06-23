ИИ способен свергать правительства через месяцы — Five Eyes

В совместном анализе также указывается, что в будущем аналогичные технологии могут появляться не только в США, но и у других глобальных игроков, включая Китай. Эксперты, на которых ссылаются в материале, подчеркивают необходимость адаптации регуляторных подходов и усиления контроля за развитием ИИ.