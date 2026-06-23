В Госдуме предложили определить правила использования ИИ в образовании

«А что такое искусственный интеллект? Это большой объем данных, алгоритмов, и вот такая вот цифровая субстанция, она и позволяет развиваться, обучаться, обучать себя, анализировать, расширяться. И хорошо, когда мы будем правильно к этому относиться и использовать искусственный интеллект в своих целях, в своих интересах, чтобы искусственный интеллект служил человечеству, чтобы он сокращал ненужное», — добавил глава думского комитета.