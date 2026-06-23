Миронов предложил отменить возрастной ценз для выплат семьям участников СВО

Лидер партии пояснил, что также предлагается исключить из закона пункт о детях до 18 лет, студентах до 23 лет и предоставить право на получение единовременного пособия и ежемесячной компенсации для всех совершеннолетних детей погибшего, независимо от их возраста и того, учатся они или нет.