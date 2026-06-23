Миронов предложил отменить возрастной ценз для выплат семьям участников СВО

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Лидер Партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов предложил исключить возрастные ограничения для предоставления компенсации членам семьи погибшего военнослужащего.
Поправки в закон «О денежном довольствии военнослужащих» будут внесены на рассмотрение Госдумы во вторник. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«Настоящий законопроект направлен на формирование единого перечня льгот и социальных гарантий участников СВО и членов их семей; вводит изменения, которые позволяют распространить поддержку государства на всех членов семьи погибшего (умершего) военнослужащего вне зависимости от их возраста и способности к труду», — сообщается в пояснительной записке к проекту.
В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что поправки предусматривают исключение возрастных ограничений и трудоспособности для предоставления ежемесячной компенсации членам семьи погибшего военнослужащего.
«Законопроектом предусматривается отмена требования о достижении 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин для супругов, родителей и фактических воспитателей — теперь они будут иметь право на выплату независимо от возраста и состояния здоровья», — сказал он.
Лидер партии пояснил, что также предлагается исключить из закона пункт о детях до 18 лет, студентах до 23 лет и предоставить право на получение единовременного пособия и ежемесячной компенсации для всех совершеннолетних детей погибшего, независимо от их возраста и того, учатся они или нет.
По словам Миронова, потеря супруга или родителя не утрачивает своей тяжести в зависимости от возраста или трудоспособности члена семьи, и государство должно поддерживать всех, кто понес такую утрату, без ограничений.
«В этой связи необходимо сформировать единый перечень льгот, социальных гарантий и внести изменения в законодательство, которые позволят распространить поддержку государства на всех членов семьи погибшего военнослужащего вне зависимости от возраста, состояния здоровья и способности к труду», — подытожил он.