Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России предложили дать приемным родителем новое право: подробности

В России могут дать приёмным родителям право на декрет.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты Госдумы Нина Останина и Ярослав Нилов внесли в парламент законопроекты, закрепляющие за приемными родителями право на отпуск по уходу за ребенком. Тексты документов имеются в распоряжении ТАСС.

Все три инициативы касаются социальной защиты приемных родителей. Одна вносит поправки в Трудовой кодекс, уравнивая их в трудовых правах с родителями. Другая — корректирует Семейный кодекс, наделяя приемных родителей правами опекунов. Третья касается сотрудников МЧС, позволяя им оформлять декретный отпуск при приеме ребенка.

Останина пояснила, что идея законопроектов возникла после решения КС РФ по жалобе сотрудницы МЧС, принявшей с мужем двоих приемных детей.

В свою очередь Нилов назвал законопроекты «комплексным ответом на пробел в законе», который мешает приемным родителям.

Немногим ранее в ГД предложили ввести льготную ипотеку для научных работников с учеными степенями.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше